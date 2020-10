Jongen (14) op Tuinzigtlaan aangehouden met machete en valmes

BREDA - Een 14-jarige jongen uit Etten-Leur is zaterdagavond door de politie op de Tuinzigtlaan in Breda aangehouden. Hij was in het bezit van verboden wapens.

Tijdens een controle op de Tuinzigtlaan bleek dat een 14-jarige jongen een machete en een valmes bij zich had. De jongen uit Etten-Leur is aangehouden voor verboden wapenbezit.

De jongen werd meegenomen naar het politiebureau. Daar is hij opgehaald door zijn vader. Vandaag wordt de jongen gehoord.