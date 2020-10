Auto flink beschadigd na botsing tegen boom op Nieuwe Kadijk

BREDA - Een automobilist is zaterdagochtend met zijn voertuig tegen een boom gereden op de Nieuwe Kadijk. De auto raakte aan de voorkant zwaar beschadigd. De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk.

Een auto is vanochtend rond 05.15 uur tegen een boom gebotst op de Nieuwe Kadijk. De politie en ambulance kwamen met spoed ter plekke. De bestuurder is in de ambulance gecontroleerd op eventuele verwondingen. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De auto liep flinke schade aan de voorzijde op. Een berger heeft het voertuig daarom getakeld. De politie sloot één rijbaan af voor het overige verkeer, maar door het vroege tijdstip leverde dit geen filevorming op. Het is nog niet duidelijk hoe en waardoor de automobilist van de weg raakte en tegen de boom tot stilstand kwam.