Eén persoon overleden bij bedrijfsongeval aan Nieuwe Bredase Baan

BREDA - Eén persoon is donderdagmiddag overleden bij een bedrijfsongeval aan de Nieuwe Bredase Baan. De man zou onder een bigbag van een paar honderd kilo terecht zijn gekomen. Reanimatie mocht niet meer baten.

Er is vanmiddag een traumahelikopter geland bij het bedrijf Triferto aan de Nieuwe Bredase Baan. Het ongeval gebeurde achter op het terrein, achter een loods. Veel hulpdiensten zijn ter plaatse, waaronder de brandweer en politie.

Het is niet duidelijk hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren. Ook is niet duidelijk wat er exact gebeurd is.







PERRYROOVERSFOTOGRAFIE