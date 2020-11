Auto raakt zwaar beschadigd bij eenzijdig ongeval op A58 bij Breda

BREDA - Een bestuurder is in de vroege ochtend van zondag 8 november op de A58 bij Breda met zijn auto tegen de vangrail gereden. De auto raakte hierbij zwaar beschadigd. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.

Rond 05.40 uur was de automobilist in de bocht van de A16 naar de A58 gaan slippen. Uiteindelijk kwam hij tegen de vangrail tot stilstand. Waardoor de auto was gaan slippen, is nog onbekend.

De politie en ambulance kwamen ter plaatse. De bestuurder is ter plekke door het ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto raakte zwaar beschadigd bij het ongeval. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig getakeld.

De afslag werd gedurende het ongeval en de werkzaamheden van de hulpdiensten afgesloten. Overig verkeer werd via de vluchtstrook geleid.