Bredanaar (18) belaagd door twee straatrovers op Generaal Maczekstraat

BREDA - Een 18-jarige Bredanaar is gisteren rond 19.00 uur belaagd door twee straatrovers. Het voorval vond plaats op de kruising van de Generaal Mackzekstraat en Paul Windhausenweg nabij het Wilhelminapark. Het tweetal was uit op de telefoon van het slachtoffer.

Een 18-jarige Bredanaar is gisteravond belaagd door twee straatrovers die uit waren op zijn mobiele telefoon. Het slachtoffer vertelde dat hij ter hoogte van de tank bij het Wilhelminapark even stilstond. Twee getinte jongens van circa 16 a 17 jaar kwamen op hem af en vroegen of ze even op zijn mobieltje mochten kijken. Hij stemde daarin in toe, waarna één van die heren de telefoon afpakte en wegfietste.

Het slachtoffer rende achter de dief aan en pakte hem beet. Er ontstond een worsteling waarna het duo uiteindelijk zonder buit is gevlucht. De telefoon kon het slachtoffer terugvinden in de bosjes. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Hij raakte niet gewond, maar zijn bril raakte bij de worsteling wel beschadigd.