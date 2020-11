Kind neergestoken aan Seringenlaan, dader(s) op de vlucht

BREDA - Er heeft vanmiddag een steekincident plaatsgevonden op de Seringenlaan. Hierbij is een jonge jongen gewond geraakt. Volgens een aanwezige fotograaf kwam de jongen uit een school, aan de overkant van de straat, gelopen.

Vanmiddag heeft er op de Seringenlaan een steekincident plaatsgevonden. Een nog jonge jongen raakte hierbij gewond aan zijn onderbeen en hand. Hij bloedde hevig. Volgens een aanwezige fotograaf is het slachtoffer zeker niet ouder dan een jaar of vijftien.

Het is (nog) niet bekend wat er zich precies heeft voorgedaan. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De jongen wordt momenteel behandeld door de ambulancemedewerkers.

De Laurierstraat is afgezet omdat het slachtoffer hier ligt. De politie is nog op zoek naar de dader(s). Het incident aan de Laurierstraat trok veel bekijks.



Zojuist melding van een mogelijk steekincident #Seringenlaan #Breda. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Er is een gewond persoon aangetroffen. Politie doet verder onderzoek naar wat er precies is voorgevallen. Later meer informatie.— Politie Breda eo (@Politie_Breda) November 12, 2020