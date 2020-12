Traumahelikopter geland voor te water geraakte auto in Prinsenbeek

PRINSENBEEK - Een auto is dinsdagochtend te water geraakt in Prinsenbeek. Een traumahelikopter kwam ter plaatse om ondersteuning te verlenen.

Dinsdagochtend is een auto te water geraakt aan de Nieuwveerweg in Prinsenbeek. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een traumahelikopter. Eén persoon is door de brandweer uit het voertuig gehaald. De auto ligt nog in het water.

Het is nog niet bekend hoeveel mensen gewond zouden zijn geraakt. Wel zou één persoon met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis zijn overgebracht.

Ook is (nog) niet duidelijk hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren. Er wordt momenteel onderzoek verricht.