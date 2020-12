Delen van de keuken kwamen via het keukenraam naar buiten. (Foto: PERRY ROOVERS)

Delen van de keuken kwamen via het keukenraam naar buiten. (Foto: PERRY ROOVERS)

Broodrooster veroorzaakt keukenbrand in woning aan Burgmeester Sutoriusstraat

BREDA - In de vroege ochtend van zondag 6 december heeft er een brand gewoed in een woning aan de Burgemeester Sutoriusstraat. Bij de brand ontstond veel rook. De brand is vermoedelijk bij een broodrooster onstaan.

Rond 06.00 uur onstond er brand in de keuken van een woning aan de Burgemeester Sutoriusstraat. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer kwam snel ter plaatse en wist erger te voorkomen. Delen van de keuken werden nog smeulend door het keukenraam naar buiten gebracht. Vermoedelijk is de brand bij een broodrooster ontstaan. Deze kwam als eerste naar buiten en werd ook later nog bekeken door de brandweer.

Nadat het sein Brand Meester gegeven kon worden, heeft de brandweer de woning geventileerd. Zowel de bewoners, als hun buren werden tijdens de brand door de politie uit hun huis gehaald.