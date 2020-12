Traumahelikopter boven Breda: geland bij Steppevlinder

BREDA - Een Traumahelikopter is donderdagmiddag geland bij de Steppevlinder. Het ging om een medische noodsituatie.

Donderdagmiddag vloog er een helikopter boven Breda. Deze is uiteindelijk geland bij de Steppevlinder. De hulpdiensten, waaronder de helikopter, werden opgeroepen voor een medische situatie. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is.

De arts van de traumahelikopter is uiteindelijk met de ambulance meegereden naar het ziekenhuis.