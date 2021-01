Handhaving betrapt man op heterdaad tijdens dumpen van afval in Bredaas buitengebied

BREDA - Bredanaars kunnen gratis hun afval naar de milieustraat brengen, maar toch begrijpt nog niet iedereen dat. Afgelopen donderdag hebben handhavers een boete uitgeschreven aan een man die zijn afval wilde dumpen in het buitengebied van Breda. Dat meldt Handhaving Breda op Instagram. De komende periode zullen zij vaker controleren op het dumpen van afval.

Handhavers betrapte donderdagavond samen met collega's van Samen Sterk in Brabant op heterdaad een afvaldumper in het buitengebied van Breda. "Gelukkig waren we er op tijd bij en kon meneer zijn spullen weer in de aanhanger laden", aldus de handhavers op Instagram. Daarbij kreeg de man ook nog een boet opgelegd van 390 euro. "Toch zonde van het geld als je bedenkt dat grof vuil nog steeds gratis naar het milieu station gebracht kan worden."

De Bredase handhaving geeft aan de komende periode vaker te zullen controleren op het dumpen van afval.