Man (35) uit Bavel aangehouden voor oproepen tot rellen in Breda

BREDA - De politie heeft een 35-jarige man aangehouden die via sociale media heeft opgeroepen tot rellen. In Tuinzigt werden afgelopen nacht door relschoppers meerdere ruiten vernield en werd er brand gesticht rond het Nelson Mandelaplein. De politie is bezig met een onderzoek naar de zaak en is op zoek naar getuigen. Ook worden opruiende berichten op social media nauwlettend in de gaten gehouden.

De politie is een uitgebreid onderzoek gestart naar de rellen die zondagavond plaatsvonden in Tuinzigt. De politie wil in contact komen met getuigen en mensen die beeldmateriaal hebben van de rellen. In Tuinzigt werden onder andere winkelwagens en een hekwerk op straat gezet. Ook werd er rondom het Nelson Mandelaplein brand gesticht en werden de ruiten van winkels ingegooid. De ME moest ter plaatse komen om de rust te doen terugkeren, en burgemeester Depla kondigde een noodbevel af zodat de politie extra bevoegdheden zoals het preventief fouilleren kreeg.

De 35-jarige man uit Bavel die is aangehouden wordt verdacht van het oproepen tot rellen op sociale media. Eerder vandaag liet burgemeester Depla al weten de schade van de rellen te willen verhalen op de ‘organisatoren.’

De politie benadrukt dat het merendeel van de mensen zich wel aan de avondklok houden en zeer betrokken zijn. “Zij melden het bij de politie wanneer zij op sociale media opruiende oproepen zien. De politie monitort dergelijke berichten nauwlettend en houden stopgesprekken met initiatiefnemers van deze oproepen.” De politie laat weten voorbereid te zijn op mogelijke nieuwe rellen vanavond. “Wij zijn voorbereid en zijn aanwezig waar nodig.”

Heb jij tips over de rellen? Deel het met de politie. Bel dan met: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Belt u liever anoniem, dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000).