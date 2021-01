Mountainbiker gewond na bosting met auto op kruising van Koningin Emmalaan met Ginnekenweg

BREDA - Een auto en een fietser zijn zondagochtend met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Koningin Emmalaan met de Ginnekenweg in Breda. De fietser raakte hierbij gewond.

Een auto is vanochtend in aanrijding gekomen met een mountainbiker op de kruising in het Ginneken. De politie en ambulance kwamen ter plekke. De fietser raakte gewond bij het ongeval. Hij is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. De bestuurster van de auto kwam met de schrik vrij.

Het is nog onduidelijk wie er geen voorrang heeft verleend op het kruispunt. Daarom onderzoekt de politie het een en ander. De mountainbike werd door de ambulance meegenomen.