Agressieve dief (31) aangehouden na beroving van behulpzame man op Tramsingel

BREDA - Een 21-jarige man werd gistermiddag het slachtoffer van een straatroof op de Tramsingel. Hij vroeg daar aan een man die lag te slapen of hij hulp nodig had en moest dat bekopen met een gewelddadige beroving. De politie hield een 31-jarige verdachte uit Breda aan.

Rond 17.00 uur parkeerde een jongen zijn bromfiets bij een flat op de Tramsingel. Toen hij bij een portiek een man op straat onder wat brievenbussen zag liggen, vroeg hij of de man hulp nodig had. Hierop reageerde de slapende man agressief, waarbij hij de behulpzame man naar de grond duwde. Vervolgens greep de agressieve man de telefoon van het slachtoffer en stopte deze in zijn jaszak.

Het 21-jarige slachtoffer liet het hier niet bij zitten en probeerde zijn telefoon terug te pakken. Hierdoor onstond er een worsteling. Toen het slachtoffer tijdens deze worsteling zijn telefoon terug wist te krijgen, merkte hij dat zijn bromfietssleutels waren verdwenen. De dader liep vervolgens weg. Hierop belde het slachtoffer de politie.