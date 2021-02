Slecht ijsvrij gemaakte autoruiten: Man uit Ulvenhout krijgt boete van 250 euro

BREDA - Het advies is vandaag om niet de weg op te gaan als dat niet strikt noodzakelijk is. En moet je wel de weg op? Zorg dan dat je je auto goed sneeuw- en ijsvrij hebt gemaakt. Wie dat niet doet zorgt voor een gevaarlijke situatie, en riskeert een flinke boete. Zo kreeg een bestuurder uit Ulvenhout een boete van 240 euro.

Een man uit Ulvenhout heeft een forse boete gekregen voor het niet ijs- en sneeuwvrij maken van zijn auto. De verkeerspolitie deelt op twitter een foto van de vooruit van de bestuurder. Daarop is te zien dat er alleen bij de bestuurderskant een kleine cirkel sneeuwvrij was gemaakt. De rest van de voorruit was nog helemaal dicht. Agenten schrijven bij de foto dat de bestuurder nog vroeg of de agenten het bij een waarschuwing konden laten. Maar daar ging de politie niet in mee. De bestuurder heeft een boete van 250 euro gekregen.

Wie zijn auto niet goed sneeuw- en ijsvrij maakt, zorgt voor een gevaarlijke situatie op de weg. In totaal kan de boete voor het niet goed ijsvrij maken van je auto oplopen tot 380 euro.