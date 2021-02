Flatbewoner aangehouden op de verdenking van brandstichting

BREDA - Een 30-jarige bewoner van een flat aan de Bergschot is vanmorgen door de politie aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting in de keuken van zijn appartement.

De hulpdiensten kregen maandagochtend om 07.45 uur een melding van een keukenbrand in een flat aan de Bergschot. Agenten zagen vanaf de galerij vuur en zwart geblakerde spullen op de kookplaten van het fornuis. Een van de dienders zag dat een man naar het fornuis toeliep en met een voorwerp in het vuur porde. De politieman klopte op het raam en riep luidkeels naar de bewoner dat er opengedaan moest worden.

De bewoner deed de deur niet open, waarna een agent met een breekijzer de voordeurruit insloeg. Hierna ging hij met twee collega’s naar binnen. Ze hebben de bewoner, die zwart geblakerde vingertoppen had, aangehouden. De verdachte is bekend bij hulpverlening vanwege eerder verward gedrag. Brandweerlieden hebben de brand in de keuken geblust. De woning is daarna door een medewerker van de woningbouwvereniging voorzien van noodglas. De verdachte is ingesloten.