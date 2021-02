Grote dumping van drugsafval aan Raamschoorseweg in Breda

BREDA - Aan de Raamschoorseweg in Breda is een grote dumping van drugafval gevonden. In de sloot liggen tientallen vuilniszakken gevuld met wietplanten en potten.

Het is een bizar gezicht. Aan de Raamschoorseweg hebben criminelen een grote dumping van drugsafval gedaan. Er liggen zo’n honderd vuilniszakken in de sloot. Uit de zakken steken wietplanten. Die zijn gedumpt met de pot er nog aan.

De gemeente is inmiddels op de hoogte gebracht door bewoners in deze straat. Het drugsafval zal geruimd worden.