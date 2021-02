Drie Bredanaars aangehouden na drugsvondst in woning Princenhage

BREDA - De politie heeft maandagavond in een woning aan de Bontwerkerstraat hennep, hasj en harddrugs aangetroffen. Twee mannen (24 en 50 jaar) en een 65-jarige vrouw zijn ter plaatse aangehouden. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.