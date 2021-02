Politie stuurt mensen weg bij drukte in Park Valkenberg: vier personen aangehouden

BREDA - Het was zaterdagavond veel te druk in Park Valkenberg. Daarom werden de aanwezigen huiswaarts gestuurd. Hierbij werden vier personen aangehouden.

Aan het begin van de avond was het veel te druk in het Bredase park. Volgens de politie hielden de aanwezigen zich niet aan de coronamaatregelen. Daarom besloot de politie, in samenwerking met handhavers en de Koninklijke Horeca Nederland, de parkbezoekers huiswaarts te sturen.

Vier personen besloten onder andere met spullen naar de politie te gooien. Zij werden daarom aangehouden.

Ludieke picknick

Eerder op de dag was er een ludieke picknick in de binnenstad als protestactie tegen de dichte terrassen. Hierbij werd één persoon aangehouden. Ook deze man hield geen rekening met de geldende maatregelen, zoals de anderhalve meterregel.