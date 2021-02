Vrouw (20) aangehouden als vierde verdachte in onderzoek naar ontvoering van man

BREDA - De politie heeft zaterdag een vierde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de ontvoering van een man op vrijdag 26 februari. De ontvoering kwam aan het licht bij een controle van een auto in het Mastbos. Daarbij werden al drie personen aangehouden.

Vrijdag controleerden BOA’s van Samen Sterk in Brabant een auto in het Mastbos. Aanvankelijk was er het vermoeden dat de inzittenden onder invloed van verdovende middelen waren. Daarom werd de politie gewaarschuwd. Tijdens de controle bleek dat één van de inzittenden mogelijk ontvoerd was en dat zijn familie afgeperst werd. Daarop werden de overige drie inzittenden van 20, 21 en 22 jaar aangehouden.

In het onderzoek naar de ontvoering werd gisteren nog een vierde verdachte aangehouden. Het gaat om een 20-jarige vrouw uit Breda. De vrouw zit vast in het cellencomplex en wordt vandaag gehoord. Er wordt onderzocht wat haar rol was bij de ontvoering van de man.