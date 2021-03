Politie valt woning binnen in Oosterstraat: Twee mannen aangehouden

BREDA - Een speciaal team van de politie is dinsdagavond een woning aan de Oosterstraat binnen gevallen. Twee mannen werden aangehouden.

Rond 21.00 uur werd er een steekpartij gemeld in de Architect Peutzweg in Breda. Deze melding bleek echter niet te kloppen. Een paar straten verderop verzamelde zich echter veel politie in de Oosterstraat. Hier werd een woning vanaf verschillende kanten nauwlettend in de gaten gehouden.

Drie kwartier later kwam er een speciaal team van de politie ter plaatse. Dit team ging naar binnen en forceerde de voordeur. Dat ging niet zonder slag of stoot. Met een stormram kwam men niet binnen. Uiteindelijk werd er een motorslijper gebruikt om de woning binnen te dringen.

Er werden twee mannen aangehouden die zich in de woning bevonden. Waarom deze twee werden aangehouden is niet duidelijk.