Franse bestuurder onder invloed van drugs racet Nederland binnen bij Hazeldonk

BREDA - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een Frans voertuig gecontroleerd bij Hazeldonk. De bestuurder was niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Ook was hij onder invloed van drugs. Dat plaatst Politieteam Verkeer Zeeland - West-Brabant in hun story op Instagram.

Agenten zagen afgelopen nacht een Frans voertuig met hoge snelheden Nederland in rijden. Daarop besloten agenten een controle te doen. De bestuurder probeerde echter te ontkomen en zich te verstoppen tussen de geparkeerde vrachtwagens. Zonder succes, de agenten wisten het voertuig te vinden.

Tijdens de controle bleek dat de bestuurder niet in het bezit was van een geldig rijbewijs. Daar is een proces-verbaal voor uitgeschreven. Ook kreeg hij een bekeuring omdat hij onder invloed van drugs. Daarnaast werden er vijf bekeuringen uitgeschreven voor het overtreden van de avondklok.