Parkeerplaats aan Konijnenberg vol agenten voor grootschalige verkeerscontrole

BREDA - Wie vandaag langs de Konijnenberg reed, liep grote kans gecontroleerd te worden door de politie. Agenten zijn namelijk bezig met een verkeerscontrole.

De politie hield vanochtend een verkeerscontrole op een parkeerplaats aan de Konijnenberg. Motoragenten namen voertuigen mee naar de controleplaats, waar het een en ander aan de voertuigen en/of bestuurders werd gecontroleerd. Ook werden snelheidsovertreders op de bon geslingerd.

Aanhanger

Tijdens de controle werd onder andere een auto met aanhanger, die geladen was met betonijzer, aan de kant gezet. De scherpe delen van het betonijzer staken aan alle kanten uit, wat een gevaar voor fietsers opleverde. De bestuurder moest het betonijzer uitladen. Hij moet zijn lading voortaan op een andere manier gaan vervoeren.

De politie was in grote getale aanwezig op de parkeerplaats. Het is niet bekend tot hoe laat de actie zal duren.



Foto: Tom van der Put