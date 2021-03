Drie auto’s betrokken bij ongeval op Gilzeweg in Bavel

BAVEL - Op de Gilzeweg in Bavel is vanmiddag een ongeluk gebeurd. Bij het ongeval raakte drie personenauto’s betrokken. Het aantal gewonden is niet bekend.

Vanmiddag is aan de Gilzeweg in Bavel een ongeluk gebeurd. Hierbij kwamen drie auto’s met elkaar in botsing. Het is niet bekend hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Ook is niet bekend of er gewonden zijn.

Het ongeval vond plaats bij de afrit van de A58. Daardoor ontstond er enkele minuten vertraging op de snelweg.

De Gilzeweg is op dit moment aan beide kanten afgesloten.