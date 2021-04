Opruimen van drugsafval kostte Brabantse politie afgelopen jaar 1,2 miljoen

BREDA - De politie in Noord-Brabant en Zeeland moest in 2020 ruim 1,2 miljoen euro betalen aan het vernietigen van drugslabs en opslaglocaties. Voor het eerst wordt er een inzicht gemaakt in de drugsproblematiek in Noord-Brabant en Zeeland.

De politie in Noord-Brabant en Zeeland moest afgelopen jaar ruim 1,2 miljoen euro betalen voor het vernietigen van drugslabs en opslaglocaties. Dit bedrag is exclusief het saneren van vervuilde grond, de inzet van specialistische diensten en bijvoorbeeld het ontruimen van woningen rond een lab.

Kosten lopen snel op

Ruim een miljoen euro is nodig om de rotzooi van criminelen op te ruimen. En dat is nog niet de totale schade. “Ook gemeenten, het waterschap of bijvoorbeeld een agrariër worden gedupeerd door een dumping of lozing. Deze kosten zijn nog niet op een rij gezet”, stelt Marloes Lippens, specialist synthetische drugs van de politie in Oost-Brabant.

‘’Als politie zijn wij formeel verantwoordelijk voor het afvoeren en vernietigen van de zwaar chemische vloeistoffen en vervuilde hardware na het ontdekken van een lab. Dit doet een gespecialiseerd bedrijf en dat kost veel geld. Dit zijn kosten die je niet wilt maken.’’

Kosten verhalen op de daders

In de Ondermijningswet die momenteel bij het parlement ligt, is de maatregel kostenverhaal opgenomen. Deze biedt binnenkort de mogelijkheid om de vernietigingskosten van drugslabs, -afval (en bijvoorbeeld ook illegaal vuurwerk) te verhalen op de daders.