Vrouw met vuurwapen bedreigd nabij Tussen de Dijken: daders nog spoorloos

BREDA - Een vrouw is zaterdagavond door drie mannen nabij Tussen de Dijken in Breda bedreigd. Hierbij is gebruik gemaakt van een vuurwapen gelijkend voorwerp. De daders zijn nog niet aangehouden.

Rond 17.26 uur is een vrouw door drie mannen bedreigd nabij het park aan de Tussen de Dijken. Het slachtoffer verklaarde dat ze over het fietspad Tussen de Dijken liep en ter hoogte van de kinderboerderij het park in liep. Daar werd ze plotseling door drie mannen belaagd. Eén van hen had een vuurwapen gelijkend voorwerp bij. De daders maakten een geldbedrag buit en zijn vervolgens gevlucht in de richting van het nabijgelegen park. De politie stelde direct een onderzoek in en een burgernetmelding werd verspreid.