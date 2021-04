Verdachte (31) gooit vanuit cel gloeiend hete thee in gezicht van agent

BREDA - Een 31-jarige verdachte heeft donderdag vanuit zijn cel een agent mishandeld. De verdachte gooide door het luikje van zijn cel een bekertje hete thee in het gezicht van de agent. De agent raakte hierdoor lichtgewond in zijn gezicht.



De 31-jarige verdachte kreeg donderdagmiddag rond 12.30 uur door het luikje in zijn cel van een agent zijn lunch met een bekertje thee. Op het moment dat hij de thee aanpakte, gooide hij het bekertje gevuld met heet water meteen terug door het luikje in de richting van de agent. De agent kreeg het gloeiend hete water in zijn gezicht. Hij raakte daardoor lichtgewond. De agent heeft aangifte gedaan tegen de verdachte.



De verdachte zat pas enkele uren in die cel. Hij was eerder die dag aangehouden in Breda voor de vernieling van een ruit van een complex aan de Academiesingel.