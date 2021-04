Meisje (14) gewelddadig beroofd in Breda, politie zoekt getuigen

BREDA - Een 14-jarig meisje uit Breda is zondagmiddag het slachtoffer geworden van een gewelddadige beroving. Bij het park bij de Hamdijk duwden twee jongens haar naar de grond en beroofden haar van haar telefoon. De politie roept getuigen op zich te melden.