Park Valkenberg wordt ontruimd door ME: ‘Luister naar aanwijzingen en verlaat rustig het park’

BREDA - De Mobiele Eenheid van de politie heeft dinsdag aan het einde van de middag Park Valkenberg ontruimd. Kort daarvoor werd een muziekinstallatie in het park in beslag genomen. De muziekinstallatie trok veel aandacht, waardoor te veel mensen ophoopten.

Het is erg druk in het park tijdens deze zonnige Koningsdag. Daarom besloot de gemeente eerder op de middag alle toegangspoorten al te sluiten. Desondanks is het erg druk in het park, waardoor de politie en ME aanwezig zijn. Een groep mensen had een muziekinstallatie bij die veel aandacht trok. Daarom heeft de ME de muziekinstallatie in beslag genomen. Zo kan iedereen weer op afstand blijven. Ook geopende flessen alcohol zijn verboden in het park. Daar wordt door de politie op gehandhaafd.

Kort nadat het bericht kwam over de in beslag name van de muziekinstallatie, werd besloten om het park te ontruimen. Dat meldt de politie op Twitter. Hierbij wordt de hulp ingeschakeld van de Mobiele Eenheid. “Luister naar de aanwijzingen van de politie en handhavers en verlaat rustig het park”, aldus de politie.



Het park wordt door de ME ontruimd. - Foto: Iris Muller



De politie is met meerdere voertuigen aanwezig in het park. - Foto: Iris Muller