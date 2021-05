Fietser gewond na aanrijding met auto op fietsoversteekplaats aan Stationslaan

BREDA - Op een fietsoversteekplaats op de Stationslaan heeft zaterdagmiddag een aanrijding tussen een auto en fietser plaatsgevonden. De fietser raakte hierbij gewond.

Een fietser is vanmiddag op één van de fietsoversteekplaatsen op de Stationslaan aangereden door een auto. De politie en ambulance kwamen ter plaatse. De fietser is met onbekend letsel door de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De automobiliste was erg overstuur door het ongeval.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Daarom onderzoekt de politie ter plaatse het een en ander. De rijstrook werd afgezet en NS medewerkers regelden het overige verkeer.