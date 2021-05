Drie aanhoudingen (twee 19-jarigen en een 20-jarige) na flinke mishandeling aan de Veldsteen

BREDA - Op het terrein van een fastfoodrestaurant aan de Veldsteen vond in de afgelopen nacht een flinke mishandeling plaats. Een medewerker, die na zijn dienst door meerdere mannen werd lastiggevallen, belde de politie. Hierop werd hij toegetakeld. De politie hield niet veel later twee 19-jarige mannen uit Vlissingen en een 20-jarige man uit Terneuzen aan.

Op het terrein van een fastfoodrestaurant aan de Veldsteen vond in de afgelopen nacht een flinke mishandeling plaats. Toen het slachtoffer rond 03.00 uur klaar was met werken, stond hij buiten op het terrein nog wat na te praten met collega’s. Op het parkeerterrein stonden meerdere mannen luidruchtig met elkaar te kletsen. Ook werd door hen lachgas gebruikt.

Toen deze mannen de medewerkers zagen, begonnen zij in hun richting te schreeuwen. Een van de medewerkers belde hierop de politie. Hierop kwamen de mannen verhaal halen. Een van hen gaf de medewerker een stomp in het gezicht. Een tweede man sloeg de medewerker vervolgens met een lachgasfles op zijn hoofd. De gewonde medewerker viel op de grond en bleef roerloos liggen. Hij werd later met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De mannen waren inmiddels in een auto vertrokken.