Gewonde bij steekpartij in flat aan Duindoornstraat

BREDA - Bij een steekpartij in een flatwoning aan de Duindoornstraat is vanochtend iemand gewond geraakt. Het is niet bekend of er al iemand is aangehouden.

Rond 07.45 uur ontving de politie een melding van een mogelijke steekpartij in een woning aan de Duindoornstraat. Ter plaatse troffen de agenten een gewond persoon aan. Een ambulance heeft het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis.

Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn. Ook is het niet duidelijk of er al iemand is aangehouden. De politie doet momenteel oorzaak naar de toedracht van het incident.