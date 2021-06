Vier mensen gewond bij brand op bovenste verdieping van woning aan Zorgvlietstraat

BREDA - Op de bovenste verdieping van een woning aan de Zorgvlietstraat in Breda heeft afgelopen nacht een brand plaatsgevonden. Hierbij zijn vier personen gewond geraakt. Het is onbekend hoe de brand is ontstaan.

In de nacht van vrijdag op zaterdag is er in een woning aan de Zorgvllietstraat brand ontstaan. De politie, brandweer en ambulance kwamen met spoed ter plaatse. Vier mensen zijn door de brandweer uit de woning gered door een ladder tegen het raam te zetten. Zij raakten allen gewond. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend.

Ook is het nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De schade aan bovenste verdieping is enorm. De politie was zaterdagochtend nog aanwezig bij de woning om onderzoek te doen.



Brand aan de Zorgvlietstraat. - Wesley van der Linde