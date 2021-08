Fietsster gewond na aanrijding op Vierwindenstraat, automobilist rijdt door

BREDA - Een fietsster is donderdagmiddag op de kruising Vierwindenstraat/Chassésingel aangereden door een auto. De automobilist is na het ongeval doorgereden.

Donderdagmiddag is een fietsster door een auto aangereden op de kruising Vierwindenstraat met de Chassésingel. De auto is na de aanrijding doorgereden. Omstanders helpen de vrouw.

De fietsster is met verwondingen aan haar been overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is op zoek naar de automobilist. Hij rijdt in een grijze auto/busje met Slowaaks kenteken.