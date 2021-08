Inbraak in de Heuvel, politie zoekt tips

BREDA - Een inbreker is in de nacht van dinsdag op woensdag een woning binnengedrongen aan de Heinsiusstraat in Breda. Daarbij is een raam gesneuveld en een kozijn ontzet.

Een inbreker heeft in de nacht van dinsdag op woensdag met veel geweld een woning in de Heuvel open gebroken. Het kozijn is ontzet en een raam ingeslagen. Hierna is het raam van de woning geopend.

Of de inbreker iets heeft buit gemaakt, is nog niet bekend. Politieagenten zijn ter plaatse en zij verrichten onderzoek. Wie iets verdachts heeft gezien afgelopen nacht in de Heinsiusstraat of de omgeving daarvan, kan zich melden bij de politie.

Waarschuwing

De politie van Breda waarschuwt inwoners deze zomer actief voor het risico op woninginbraken. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat veel mensen afgelopen jaar onbewust hun eigen huis ‘bewaakt’ hebben door veel thuis te zijn. Nu er weer meer mensen op vakantie gaan zien inbrekers ook weer hun kans. “Ga je deze zomer een dagje weg of op vakantie? Wees dan extra alert; doe je deur goed op slot, je ramen dicht, een lichtje aan en doe alsof je thuis bent. Ongeacht of je een paar uur of een paar weken weggaat wil je geen risico lopen”, aldus de politie. Wat vooral zou moeten helpen is dat het huis een ‘bewoonde indruk’ uitstraalt. Dit kan, naast het aanlaten van lichten, door het laten staan van koffiekopjes, keukenkastjes open te zetten en lades open te zetten.

