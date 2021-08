Traumahelikopter landt voor gewonde wielrenner op Rijsbergsebaan

BREDA - Een wielrenner is vanavond gewond geraakt na een ongeval op het kruispunt van de Rijsbergsebaan met de Ballemansweg. Een traumahelikopter is geland.

Op het kruispunt van de Rijsbergsebaan met de Ballemansweg is woensdagavond een wielrenner door een auto aangereden. De wielrenner was met een groep renners onderweg. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is (nog) niet duidelijk. De weg werd afgezet. Een traumahelikopter landde in een weiland. De politie onderzoekt het een en het ander.

De wielrenner is onder begeleiding van de trauma-arts overgebracht naar een ziekenhuis in tilburg.