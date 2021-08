Duo (43 en 34) haalt fiets uit container achter winkel aan Bavelseparklaan: beveiliger waarschuwt politie

BREDA - De politie heeft afgelopen nacht op de Bavelseparklaan een 43-jarige man uit Nederland en een 34-jarige Belg aangehouden. Het duo had uit een container achter een winkel een fiets gestolen.

In de nacht van zaterdag op zondag zag een beveiliger rond 04.00 uur dat twee mannen achter een winkel bezig waren bij een container. Daar werd uiteindelijk een fiets uitgehaald. Vervolgens verstopten zij de fiets in de buurt in de bosschages, waarna zij naar hun auto liepen die bij een fastfood restaurant geparkeerd stond.