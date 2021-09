Auto dronken bestuurder vliegt in brand, twee dochters naar het ziekenhuis

BREDA - Een auto is vanavond in de sloot gereden aan de Rijsbergsebaan in Galder. De automobilist was dronken. Zijn twee dochters zijn gewond overgebracht naar het ziekenhuis met de ambulance.

De man had zijn twee dochters bij hem in de auto. Zij raakten gewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis met de ambulance. De brandweer heeft de auto geblust. De bestuurder werd door de politie aangehouden en is overgebracht naar het politiebureau. De auto werd getakeld door een berger.