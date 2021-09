Bredanaar (37) aangehouden voor mishandelen zus van zijn ex met pepperspray

BREDA - Een 37-jarige Bredanaar is zondagmiddag aangehouden voor de mishandeling van de zus van zijn ex. Hij spoot na een ruzie vermoedelijk pepperspray in haar gezicht.

Bij de politie kwam zondag om 15.15 uur een melding binnen van een mishandeling in een woning aan de Amerongenstraat in de IJpelaar. Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen ze een vrouw aan die haar ogen aan het spoelen was onder de kraan. Ze gaf aan bespoten te zijn met iets wat waarschijnlijk pepperspray is. De verdachte is de ex van haar zus. Hij was in de woning om spullen op te halen en gedroeg zich agressief. Toen het slachtoffer daar wat van zei, spoot de verdachte het spul in haar ogen en is hij weggereden.

De agenten hebben het slachtoffer geholpen door haar een zogenaamde ‘oogdouche’ te geven. Zo’n douche ligt in iedere politieauto voor het geval dat agenten zelf pepperspray moeten gebruiken. De douche kwam nu dus ook goed van pas. Nadat de vrouw iets was bijgekomen, heeft ze aangifte gedaan.

Agenten hebben telefonisch contact opgenomen met de verdachte. Ze gaven aan dat hij aangehouden moest worden en dat het verstandiger was om zich te komen melden. De verdachte koos eieren voor zijn geld en meldde zich enkele uren later bij het bureau. Hierop is de 37-jarige man uit Breda aangehouden. Er wordt nog onderzocht waar hij mee gespoten zou hebben.