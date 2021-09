Zware mishandeling van McDonald’s medewerker: Politie toont beelden

BREDA - Op het terrein van de McDonald’s aan de Veldsteen vond in de nacht van zondag 23 mei op maandag 24 mei een flinke mishandeling plaats. Een medewerker, die na zijn dienst door vier mannen werd lastiggevallen, belde de politie. Hierop werd hij toegetakeld met een lachgasfles. Drie verdachten konden worden opgepakt, maar de vierde is nog voortvluchtig. De politie heeft nu beelden openbaar gemaakt van de verdachte.

De mishandeling vond plaats in de nacht op 24 mei. Toen het slachtoffer rond 02.00 uur klaar was met werken, stond hij buiten op het terrein nog wat na te praten met collega’s. Op het parkeerterrein stonden meerdere mannen luidruchtig met elkaar te kletsen. Ook werd door hen lachgas gebruikt. Toen deze mannen de medewerkers zagen, begonnen zij in hun richting te schreeuwen. Eén van de medewerkers belde hierop de politie. Hierop kwamen de mannen verhaal halen.

Eén van hen gaf de medewerker een vuistslag in het gezicht. Een tweede man vond het vervolgens nodig om de medewerker met een lachgasfles op zijn hoofd te slaan. De gewonde medewerker viel op de grond en bleef roerloos liggen. Hij werd later met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De mannen waren inmiddels in een auto vertrokken.

De politie hield in de zaak twee 19-jarige mannen uit Vlissingen en een 20-jarige man uit Terneuzen aan. De vierde man wordt nog gezocht. De politie heeft beelden openbaar gemaakt, en vanavond zal de zaak te zien zijn in Opsporing Verzocht.

Tips doorgeven kan via het tipformulier.



Politie.nl. De gezochte man.