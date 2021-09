Boa’s treffen 41 jerrycans met amfetaminen in bedrijfspand Krogten

BREDA - In een bedrijfspand aan de Rudonk in de wijk Krogten zijn door Boa’s 41 jerrycans met drugsafval gevonden. Dat gebeurde woensdagavond tijdens een controle door twee gespecialiseerde ondermijningsboa’s.

Nadat de boa’s de 41 jerrycans aan de Rudonk aantroffen werd de politie gebeld om de chemische stoffen te testen. Het bleek afval afkomstig van een amfetaminelaboratorium. Een extern bedrijf moest komen om het afval af te voeren. De herkomst van het afval wordt nog door de politie onderzocht.

“Het is niet voor niets dat je een vergunning moet aanvragen om chemische stoffen op te slaan”, aldus de politie. “Als de stoffen bij elkaar komen kan er een brand of ontploffing ontstaan. Mocht je een vermoeden hebben van een opslag van chemische stoffen, dan kun je dit melden bij de politie via 0900-8844.”