Politie gaat woning aan Pelmolenstraat binnen na melding van schoten

Meerdere eenheden van de politie zijn gisteravond bezig geweest met een melding dat er schoten waren gehoord. Met kogelvrije vesten aan was de politie bezig met een onderzoek in en rond de Gerardus Majella wijk. Zij werden daarnaast ondersteund door een politiehelikopter.



In een woning aan de Pelmolenstraat is de politie uiteindelijk ook binnen geweest.