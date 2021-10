82-jarige Cees Palings uit Putte sinds zaterdag vermist: ‘Mogelijk in omgeving van Breda’

BREDA - De 82-jarige Cees Palings uit Putte is sinds zaterdagmiddag 23 oktober vermist. Hij werd voor het laatst gezien in het ziekenhuis aan het Boerhaaveplein in Bergen op Zoom. Volgens de politie kan hij ook in de omgeving van Breda zijn.

Omstreeks 14.15 uur werd Cees Palings uit Putte voor het laatste gezien in het ziekenhuis op het Boerhaaveplein in Bergen op Zoom. De politie geeft aan dat de man mogelijk ook in de omgeving van Breda kan zijn.