Agressieve winkeldief dreigt met mes bij supermarkt aan de Donk

BREDA - Bij een supermarkt aan de Donk werd gistermiddag een man betrapt op het stelen van een pak vlees. Meerdere omstanders schoten het personeel te hulp toen de man agressief werd en met een mes dreigde. De 42-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd meegenomen door de politie.