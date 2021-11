Agent loopt kleerscheuren en schaafwonden op bij aanhouding in de Karnemelkstraat

BREDA - Een politieagent heeft donderdagavond kleerscheuren en schaafwonden opgelopen bij een aanhouding in Breda. De verdachte was een 22-jarige vrouw. Zij werkte niet mee aan de aanhouding. Ook omstanders bemoeiden zich met de situatie en werkten de agent tegen.

Een politieagent sprak donderdagavond om 18.50 uur een vrouw aan nadat zij door een rood verkeerslicht reed aan de Karnemelkstraat in Breda. De 22-jarige vrouw weigerde mee te werken, gaf geen identiteitsbewijs en ging uiteindelijk in verzet. De politieagent besloot daarom de vrouw aan te houden voor onder andere het niet tonen van een ID-kaart en belemmering. De vrouw bleef zich verzetten tegen de agent, die bij de aanhouding kleerscheuren en schaafwonden opliep.

Tijdens de aanhouding waren er meerdere mensen in de Karnemelkstraat aanwezig. Een aantal van deze mensen bemoeiden zich met de aanhouding en belemmerden de agent in zijn werk. De agent voelde zich op dat moment bedreigd, maar ondanks dat hij werd tegengewerkt, hield hij de vrouw uit Zevenbergen aan. Ook één van de omstanders, een 45-jarige man uit Breda, is aangehouden voor belemmering. Beide personen zijn overgebracht naar het cellencomplex en zitten vast.

“Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen agenten wordt niet getolereerd. Politie en justitie hanteren hier dezelfde aanpak: aangiftes worden altijd opgenomen, daders worden met prioriteit door het Openbaar Ministerie voor de rechter gebracht, en tegen de daders wordt een driemaal zo hoge straf geëist. Als het moet, stappen politiemensen naar voren en gaan zij de confrontatie niet uit de weg; voor de veiligheid van hulpverleners en burgers”, laat de politie weten.