Elektrische deelscooter gaat in vlammen op aan Edisonstraat, oorzaak nog onbekend

BREDA - Een elektrische deelscooters is afgelopen nacht aan de Edisonstraat in vlammen opgegaan. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan.

In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam er rond 01.45 uur een melding binnen bij de brandweer over een brand aan de Edisonstraat. Daar bleek een elektrische deelscooter in brand te zijn gevlogen. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, kon niet voorkomen worden dat de scooter volledig in vlammen op ging.

Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. De politie heeft daarom ter plaatse het een en ander onderzocht.

Gemeente

Toen de deelscooters in de zomer van 2020 in het Bredase straatbeeld verschenen, ging dit gepaard met veel enthousiasme. Echter kwam er ook veel kritiek. De scooters stonden namelijk vaak fout geparkeerd. De scooterbedrijven zelf maakte al werk van het probleem, maar onlangs werd bekend dat de gemeente foutparkeerders aan gaan pakken. De gemeente heeft afspraken met Go Sharing en Check gemaakt zodat zij boetes uit kunnen delen aan degene die er het laatste op heeft gereden.

Een verkeerd geparkeerde scooter kan de gebruiker al een boete van 70 euro opleveren. Als deze ook nog eens op een plek staat waar dit voor gevaarlijke situaties kan zorgen, dan krijgt de gebruiker een boete van 150 euro. Dit bedrag kan oplopen tot 250 euro wanneer de scooter een ‘wrak’ is. Met het invoeren van boetes hopen de burgemeester en wethouders dat de overlast afneemt. “Zodoende kunnen we er voor zorgen dat er gedragsverandering teweeg wordt gebracht bij de eindgebruikers en de leefbaarheid toeneemt.”