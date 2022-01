Vernielingen in Bavel: Politie zoekt getuigen

BAVEL - Een vernield bushokje tegenover de Huif en kapotte autospiegels aan de Schoutenlaan. Tijdens de jaarwisseling zijn er flinke vernielingen gepleegd in Bavel, en de politie is nu op zoek naar getuigen.

Bavel is niet ongeschonden uit de jaarwisseling gekomen. Er zijn in het dorp meerdere vernielingen gepleegd. Zo is het bushokje aan de Deken dr. Dirckxweg vernield. Ook hebben vandalen op meerdere plekken auto’s beschadigd. Zo zijn er autospiegels kapot gemaakt op de Schoutenlaan en is er ook een auto op de Kerkstraat beschadigd.

De politie is op zoek naar getuigen van de vernielingen. “Heeft u iets gezien of gehoord wat ons naar de daders leidt, laat het ons dan weten via 0900-8844,” aldus de politie.