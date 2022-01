Ambulancemedewerkers belaagd door dronken man

BREDA - Agenten hebben een 33-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden aan de Nieuwstraat. Hij zou medewerkers van de ambulancedienst bespuugd hebben.

De ambulancemedewerkers wilden hulp verlenen aan de man die, mogelijk onwel, werd aangetroffen in een trappenhuis van een parkeergarage. Terwijl ze hem probeerden te helpen, ging de man flink tekeer. Hij schold ze uit en probeerde hij ze te bespugen. De politie werd gewaarschuwd en agenten kwamen ter plaatse.

De agenten hielden de man aan, waarbij deze zich verzette. Uiteindelijk is de verdachte overgebracht naar het politiebureau. Uit voorzorg kreeg hij van de agenten een spuugkap op zijn hoofd zodat hij niet kon spugen. De man wordt verdacht van poging tot zware mishandeling en is ingesloten in een politiecel. Hij leek onder invloed van alcohol te zijn.