Bredase (25) negeert rode kruizen na ongeval op A27

BREDA - Een 25-jarige automobiliste uit Breda heeft vanmorgen op rijksweg A27 twee ‘forse verkeersovertredingen’ begaan. Ze negeerde rode kruizen en reed over een puntstuk om toch de afrit te kunnen nemen. De vrouw krijgt een proces-verbaal en is door de politie aangemeld voor de EMG Cursus.