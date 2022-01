Autodief (42) ramt opzettelijk politieauto tijdens achtervolging over A16 en A58

ULVENHOUT - De politie heeft gisteren een 42-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden na een achtervolging over de A16 en A58. De man negeerde een stopteken en ramde een politieauto. Hij zit vast op verdenking van diefstal en poging tot doodslag.

Rond 13.00 uur kwam er een melding binnen bij de politie dat er een voertuig, dat in België als gestolen geregistreerd staat, in Nederland zou rijden. Op de A16 zien agenten het voertuig rijden, waarna ze een stopteken geven. Dit wordt echter door de bestuurder genegeerd. Het voertuig ramt vervolgens opzettelijk een politievoertuig en komt korte tijd later tot stilstand op de A58 nabij Ulvenhout.