Politie zoekt getuigen van beroving van gouden ketting op station Breda

BREDA - De politie is op zoek naar getuigen van een poging tot beroving. In de internationale trein die op dat moment op het station in Breda stond, probeerde iemand zaterdagavond een persoon te beroven van een gouden ketting.

Op het station in Breda heeft zaterdagavond een poging tot beroving plaatsgevonden. In de internationale trein tussen Brussel en Breda heeft een persoon iemand proberen te beroven van een gouden ketting. Dat gebeurde rond 21.15 uur.

De politie is dringend op zoek naar getuigen van dit incident. “Heeft u in de trein of op het treinstation iets gezien van de beroving, neem dan contact met ons op. Vermeld hierbij het nummer 2022019957 of vraag naar de recherche coördinator van team Markdal.”